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В Италии закрыли все бары, рестораны и магазины – кроме продуктовых и аптек
В охваченной эпидемией коронавируса Италии, где ранее власти ограничили передвижение граждан по стране, запретили массовые мероприятия и закрыли все учебные заведения, объявили о закрытии всех баров, ресторанов, парикмахерских и магазинов — за исключением продуктовых и аптек.
За одни сутки число умерших от COVID-19 в стране возросло на 31%, достигнув 827 человек. Общее число заразившихся превышает 12 150 человек. Во всей Европе зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом. А по всему миру уже были инфицированы 112 тысяч человек.
Как сообщает издание Daily Mail, итальянские врачи объявили о том, что места в переполненных реанимационных отделениях будут отводиться в первую очередь людям помоложе — у тех, кто имеет более высоких шансы выжить. Старикам медицинская помощь будет оказываться лишь по мере возможности, поскольку мест в больницах катастрофически не хватает.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!