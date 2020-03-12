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В Италии закрыли все бары, рестораны и магазины – кроме продуктовых и аптек

7:51 12 марта 2020 174
Люди в итальянском магазине
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В охваченной эпидемией коронавируса Италии, где ранее власти ограничили передвижение граждан по стране, запретили массовые мероприятия и закрыли все учебные заведения, объявили о закрытии всех баров, ресторанов, парикмахерских и магазинов — за исключением продуктовых и аптек.

За одни сутки число умерших от COVID-19 в стране возросло на 31%, достигнув 827 человек. Общее число заразившихся превышает 12 150 человек. Во всей Европе зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом. А по всему миру уже были инфицированы 112 тысяч человек.

Как сообщает издание Daily Mail, итальянские врачи объявили о том, что места в переполненных реанимационных отделениях будут отводиться в первую очередь людям помоложе — у тех, кто имеет более высоких шансы выжить. Старикам медицинская помощь будет оказываться лишь по мере возможности, поскольку мест в больницах катастрофически не хватает.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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