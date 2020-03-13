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У президента Бразилии после встречи с Трампом выявили коронавирус

16:50 13 марта 2020 416
Жаир Болсонару
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Президент Бразилии Жаир Болсонару (который ранее оскорбил жену президента Франции Эммануэля Макрона) заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Journal O Dia. Глава державы «со слезами на глазах» рассказал о своей болезни в обращении к народу, сообщив, что первый тест оказался позитивным. Президент также призвал людей в целях безопасности воздержаться от проправительственных митингов, намечавшихся на ближайшие выходные.

Совсем недавно Болсонару утверждал, что коронавирус — одна из «фантазий», которую раздувают СМИ.

7 марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом в его флоридском имении-курорте Мар-а-Лаго. На этом мероприятии присутствовал помощник Болсонару Фабио Вайнгартен, у которого также выявили коронавирус.

Ранее стало известно, что сам себя отправил в самоизоляцию премьер-министр Канады Джастин Трюдо — после того, как у его жены Софи Грегуар-Трюдо подтвердилось заражение коронавирусом.

Как сообщали «ФАКТЫ», анализы на вирус сдали также король и королева Испании, а монарх Норвегии с супругой отправлены на карантин.

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