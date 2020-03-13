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Зараженный коронавирусом Том Хэнкс пообщался со своими фанатами
Голливудский актер Том Хэнкс, который ранее признался, что они с женой Ритой Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию, еще раз пообщался со своими фанатами в Instagram. 63-летний актер поблагодарил австралийских медиков и всех, кто заботится о них с супругой. И подтвердил, что они находятся в изоляции, чтобы не распространять COVID-19 дальше, так как есть «те, для кого это может привести к очень серьезной болезни».
«Есть вещи, которые мы все может сделать, чтобы пережить это — следуя советам экспертов и заботясь о себе и о других, не правда ли?», — написал он.
Между тем на карантине сейчас находятся король и королева Норвегии Харальд V и королева Соня, вернувшиеся домой после государственного визита в Иорданию. Таким образом супруги следуют правилам, установленным норвежским правительством.
Анализы на коронавирус сдали также король и королева Испании Филипп VI и Летисия. Это решение было принято после того, как Летисия во время встречи с одной из женщин-министров поцеловалась с ней. Позже выяснилось, что министр на тот момент уже была больна COVID-19.
Коронавирус тем временем обнаружен у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо. Она чувствует себя удовлетворительно. Сам Трюдо пока что самоизолировался.
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