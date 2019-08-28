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«Наш президент – идиот»: бразильцы массово извиняются перед Брижит Макрон за поступок Болсонару (фото)
В соцсетях стремительно набирают популярность хэштеги #DesculpaBrigitte и #PardonBrigitte (Прости, Брижит). Бразильцы массово извиняются перед первой леди Франции за поступок своего президента Жаира Болсонару. Ранее конфликт между двумя президентами, вспыхнувший из-за пожаров в тропических лесах Амазонии, перешел в личную плоскость, когда Болсонару позволили себе оскорбительный выпад в адрес 66-летней жены 41-летнего оппонента. Один из сторонников Болсонару разметил на Facebook пост, где сравнил фотографию четы Макрон с изображением Болсонару и его третьей, 37-летней супруги Мишель. «Теперь понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?», — был подписан коллаж. А бразильский президент написал в ответ: «Не унижайте этого парня, ха-ха-ха».
Эммануэль Макрон нашел слова бразильского коллеги крайне грубыми и заявил, что «это печально — прежде всего для самого Болсонару и для бразильцев», которые заслуживают лучшего лидера. «Бразильянкам, вероятно, стыдно за своего президента. — сказал Макрон. И оказался прав.
«Простите за нашего президента. Он идиот», — написала одна из пользовательниц сети из этой страны.
Жители Бразилии также засыпали мадам Макрон комплиментами на разных языках, называя ее прекрасной и удивительной. Как пишет Politico, посол Бразилии во Франции Луис Фернандо Серра заявил в интервью французскому телевидению, что Брижит Макрон — «очень красивая, очаровательная, очень элегантная и очень умная» женщина.
Извинился перед Францией и знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо, автор романа «Алхимик». Он назвал поведение Болсонару «истеричными», осудив его высказывания в адрес «Франции, французского президента и французской первой леди».
Брижит Макрон, как пишут французские СМИ, была тронута таким проявление поддержки.
Болсонару давно известен своими расисткими, гомофобскими и сексистскими высказываниями. Так, в 2014 году, во время дебатов с сенатором-женщиной Марией ду Розариу, он заявил: «Я бы тебя не изнасиловал, потому что ты этого не заслуживаешь». В апреле 2017 года он сказал в своей речи: «У меня пятеро детей. Четверо сыновей, но на пятом ребенке я ослабел, и появилась дочь».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Болсонару демонстративно отказался от 22 миллионов долларов помощи от G7 для борьбы с пожарами у себя в стране.
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