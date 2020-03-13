Украина

Зеленский подписал закон о среднем образовании: что изменится в школах

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О среднем образовании», принятый еще в январе 2020 года. Кроме ряда принципиальных новшеств для учителей и учащихся, закон еще и закрепляет три языковых модели в школах.

Так, закон обеспечивает педагогическую автономию учителей: — педагоги могут работать по собственным программам и сами разрабатывать систему оценок. Устанавливаются новые подходы к назначению директоров школ, учебным заведениям дается больше возможностей тратить собственные средства.

Ученики согласно новому закону могут составлять индивидуальные учебные планы, самостоятельно выбирать предметы. Родителям учащихся закон дает право инициировать внеплановый аудит в школе.

Существенная часть закона посвящена теме языка в системе образования, в том числе в школах, где учатся национальные меньшинства. Закреплены три языковых модели для таких школ.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, таких как крымские татары. Для них заложено обучение на крымскотатарском языке с первого до 11 (12) класса наряду с изучением украинского языка.

Вторая модель рекомендована для школ с обучением на языках стран, входящих в Евросоюз. Модель предполагает родной язык в начальной школе и изучение государственного. С 5 класса растет количество часов преподавания на украинском языке и доходит до 60% учебного времени в старшей школе.

Третья модель для остальных национальных общин (в первую очередь, для русскоязычной) предполагает выделение с 5-го класса не менее 80% учебного времени для уроков на госязыке.

Напомним, бывшая министр образования Анна Новосад в интервью «ФАКТАМ» рассказала, почему было важно воплотить в жизнь закон «О среднем образовании».

Фото mon.gov.ua



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