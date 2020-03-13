На заправках WOG собрали полтонны использованных батареек и отправили на переработку в Румынию

Общество и люди



11 марта произошла первая в Украине отправка использованных батареек на завод по переработке в Европу. Компания WOG присоединилась к общественной инициативе «Батарейки, сдавайтесь!» и передала на переработку 500 кг использованных батареек, которые сдавали на пунктах сбора клиенты АЗК WOG по всей Украине.

Благодаря усилиям активистов, неравнодушных граждан и компаний, которые присоединились к движению «Батарейки, сдавайтесь!», первые 20 тонн использованных батареек отбыли из Украины на переработку на завод GreenWEEE (Румыния).

«В последние несколько лет на АЗК WOG по всей Украине были установлены пункты сбора использованных батареек. Поэтому мы хорошо осведомлены о проблеме утилизации батареек в нашей стране. У нас отсутствуют заводы по их переработке. И все время, пока мы искали надежного партнера по доставке батареек на утилизацию, хранили собранные от клиентов батарейки на нашем складе. Сегодня мы передаем всю партию до последней батарейки — а это полтонны — нашему надежному партнеру, общественному движению „Батарейки, сдавайтесь!“. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы не просто собрали батарейки, а отправляем их на завод GreenWEEE в Румынию для дальнейшей переработки», — рассказала Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG.

Как известно, до этого момента ни одна из батареек, которые собираются в Украине, не шла на переработку. На складах компаний и активистов лежит не менее 300 тонн, еще больше попали в руки псевдопереработчиков и оказались на свалке или в природе.

«Это первый случай в истории, когда украинские батарейки начнут перерабатываться. И мы благодарим каждого нашего сторонника и компании-партнеры, которые все эти годы верят в нашу миссию и помогли прийти к этой точке! Вместе делаем то, что казалось невозможным. Благодаря данной акции — вывозу 20 тонн батареек на переработку — от безвозвратного загрязнения сохранены 1 600 гектаров земли (примерно 2 000 футбольных полей). Но это только 0,05% всех использованных батареек, которые ежегодно выбрасываются в Украине. Поэтому впереди еще много работы», — отметила Любовь Колосовская, председатель движения «Батарейки, сдавайтесь!».

Событие первой отправки призвано также продвигать проект 2207−1 Закона Украины «Об управлении отходами», суть которого заключается в обязательстве импортеров, которые ввозят в Украину батарейки или иные товары, финансировать и обеспечивать переработку образованных отходов от их продукции. Именно так, как это работает в Европе.

Для справки Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является крупнейшей украинской монобрендовых сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG — исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Владельцы сети WOG — Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.

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