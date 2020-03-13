Украина

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая находится в изоляции дома после возвращения из Италии, где объявлен карантин из-за коронавируса. Она побывала в Венеции и Милане в тот момент, когда регионы были объявлены зонами повышенного риска. Отправляясь в поездку, Соломия не ожидала, что коронавирус так быстро будет распространяться и объявят пандемию, а после возвращения ей придется оправдываться и слышать упреки в свой адрес. О том, как себя чувствует и почему решилась поехать в Италию, Витвицкая рассказала в интервью «ФАКТАМ».

«Очень удивила пустая Венеция, где всегда не протолкнуться»

— Со мной все в порядке, — заверила в начале беседы телеведущая. — Я нахожусь дома в добровольной самоизоляции под наблюдением врачей. Сегодня был доктор, никаких симптомов простуды, насморка, кашля у меня нет. Температура, давление тоже в норме. Проверили легкие — все чисто. Я ответственно отношусь к ситуации, придерживаюсь всех правил и не выхожу из дома.

— Зачем было так рисковать, ехать в страну, где бушует коронавирус?

— Когда я туда отправлялась, ситуация еще не была такой сложной. Карантин был в регионах Италии, куда я и не собиралась. У меня много друзей в Италии, я общалась с ними, расспрашивала, как у них складывается ситуация. Не было никакой паники. Они четко придерживались всех рекомендаций ВООЗ и даже распространяли хэштеги «Италия выстоит». Они больше боялись того, что могут остаться без туристов и без работы, без денег. Уверяли, что в стране все контролируется, уровень медицины позволяет успешно бороться с вирусом. Взвесив все риски, я решилась на поездку. Сработало еще журналистское любопытство, хотелось собственными глазами увидеть, что происходит на самом деле.

— Каких мер безопасности придерживались во время поездки?

— Естественно, я взяла с собой антисептики, дезинфицирующие средства для рук, маски. На тот момент не было никаких рекомендаций украинского Минздрава том, что нельзя посещать Италию. Самолеты летали, турфирмы продавали туры, все было ок. Пандемию тогда еще не объявили.

Мы прилетели в Милан. В аэропорту прибывшим только измеряли температуру. Стоит отметить, что туристов действительно было мало. Но туристические группы приезжали не только из Украины, но и Португалии, Испании, Германии… Мы остановились в отеле — в небольшом городке Местре недалеко от Венеции. А ночью в этом регионе, как и в Милане, был объявлен карантин. Все развивалось стремительно. И уже потом, с понедельника полицейские на вокзале начали фиксировать данные всех, отмечать, кто куда едет.

Очень удивила пустая Венеция, где всегда не протолкнуться. Гондольеры буквально бегали за нами, предлагали огромные скидки. Мы воспользовались водным такси и сразу ощутили запах средств, которыми обрабатывают лодки. Кафе и рестораны работали четко до 18:00. В одном из них за десять минут до закрытия появились полицейские (мы как раз оплачивали счет) и попросили покинуть заведение. Потом в магазине я спросила продавца, не опасается ли она вируса. Она тут же продемонстрировала несколько средств для дезинфекции, побрызгала руки нам и себе, в помещении разбрызгала специальный аэрозоль. Я не заметила, чтобы там разметали продукты в магазинах, всё довольно спокойно. Просто итальянцы четко выполняют общие рекомендации и правила гигиены.

На следующий день мы планировали поехать в безопасную Тоскану. Но накануне вечером там запретили принимать туристов из регионов, где был карантин. Наш автобус развернули и отправили в аэропорт. Стало понятно, что поездка завершилась и мы раньше времени возвращаемся в Киев. Это всё происходило, как в фильме. Признаюсь, на душе было тревожно и возникла мысль о том, что сейчас действительно лучше вернуться домой.

«Главное — не паниковать, ведь паника уж точно не сделает нас всех сильнее и здоровее»

— Но вам не удалось вылететь?

— В аэропорту я обнаружила, что потеряла паспорт. Это был шок! В панике перерыла все вещи, но его не было. Я осталась в Италии. Первым делом позвонила на горячую линию нашего консульства, которое находится в Милане. Мне сказали ехать к ним. Но как? Отели города не принимали туристов. С горем пополам нашла жилье и воспользовалась общественным транспортом — автобусом, в котором было всего четыре пассажира, включая меня. Первые два ряда от кабины водителя ограждены лентой. В салоне идеально чисто и всё обработано. Билет оплачивала картой.

Потом ехала на поезде. В вагоне людей почти не было. Сотрудники вокзала в защитных костюмах, масках, очках и перчатках измеряли температуру пассажирам. Полицейские проверяли, какова цель поездки в Милан, насколько уважительна причина. На вокзале в Милане было пусто. Пустые коридоры, просто ни души. В отеле также не было постояльцев, не работала кухня.

В нашем посольстве, где все сотрудники были в масках, перчатках и специальных очках, очень оперативно сработали, помогли сделать необходимые для вылета документы. Хорошо, что у меня был с собой внутренний паспорт. Я отправилась в Киев. Самолет из Италии был почти заполненным. Перед вылетом в аэропорту всем измерили температуру.

— Как в Киеве вас встречали?

— Пассажирам мерили температуру сначала в самолете, затем уже в самом аэропорту в Борисполе. А потом я отправилась домой и начала читать, какая паника поднялась в сети.

— В ваш адрес прозвучало много критики, в сети называли безответственной…

— Это даже мягко сказано. Наверное, я ощутила то, что пережили вернувшиеся из Уханя в Новых Санжарах. Когда в ужасе смотрела, как там протестовали и жгли шины, бросали камни в автобус, сложно было в это поверить. Неужели это наши люди? А тут мне такое пишут в комментариях знакомые и незнакомые люди, обвиняют, оскорбляют…

Я никогда не боялась вызовов — неоднократно бывала в зоне АТО, в разных экстремальных ситуациях. Как я, журналист, о чем-то могу рассказывать людям, если сама этого не увидела? Но я сделала для себя выводы, получила определенный опыт и знания. Убедилась лично, как вести себя в условиях карантина. Сравнила, как это делается у нас и в Италии. Возможно, это было рискованно, но что уж теперь копья бросать. Надеюсь, мой опыт кому-то станет полезным. Сейчас, конечно, я рекомендую воздержаться от поездок в зоны, где объявлен карантин и выявлены случаи коронавируса. И вообще, сегодня не стоит куда-то ехать без крайней необходимости, вы же видите — рейсы и так отменяются. И в Украине объявлен карантин.

Но самое главное — не паниковать, ведь паника уж точно не сделает нас всех сильнее и здоровее, а тем более не разрешит ситуацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Министерство здравоохранения подтвердило первую смерть в Украине от заражения коронавирусом. Скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области.

Между тем в связи с эпидемией коронавируса, который стремительно распространяется по всей Европе, ограничила пропуск на свою территорию и соседняя с Украиной Словакия.

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