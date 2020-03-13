Украина

Российские оккупанты устроили очередной обстрел на Донбассе: боец ВСУ ранен в голову

В пятницу, 13 марта, российско-оккупационные войска продолжили провокации против защитников Украины и в очередной раз совершили обстрел позиций наших бойцов вблизи населенного пункта Крымское.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы.

Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь.

В свою очередь, подразделения операции Объединенных сил, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ

«Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей», — подчеркивают в штабе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с начала месяца в районе операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска потеряли убитыми 21 человека, ранеными и травмированными — 31. Были уничтожены либо серьезно повреждены вражеский автомобиль, МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) и беспилотник.

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