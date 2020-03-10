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В ООС рассказали об атаке оккупантов под Песками
Во вторник, 10 марта, боевики атаковали позиции украинских воинов на Донецком направлении. Об этом уже сообщали журналисты Юрий Бутусов и Андрей Цаплиенко.
По информации штаба ООС, российские оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, а также применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Объединенные силы дали российским боевикам адекватный ответ.
Противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ВСУ. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты украинские бойцы понесли потери. В районе проведения операции в готовности находятся подразделения резерва, которые входят в состав Объединенных сил.
Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты обстрелял жилые дома.
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