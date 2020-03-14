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Instagram-модель разделась на улице ради борьбы с коронавирусом (фото)
Стремительное распространение коронавируса по миру пугает не только медиков и президентов, но даже далеких от политических баталий граждан.
Одна из них — Instagram-модель Саманта Гэнгвер, на страничку которой подписаны более 500 тысяч пользователей — была настолько напугана показываемыми по телевизору людьми в масках, что решила еще раз напомнить соотечественникам о необходимости носить маски и тщательно мыть руки, пишет CDM.
Для этого бесстрашная девушка решила устроить фотосессию в нижнем белье на центральных улицах Нью-Йорка и в ее ходе призвать людей следить за личной гигиеной для защиты от заболевания.
«Мойте свои чертовы руки», — написала она на табличке и вышла на с ней на Таймс-сквер.
Многие жители Нью-Йорка и гости города (особенно мужского пола) горячо благодарили ее за напоминание, хотя их подруги были более холодны и высказывали мнение, что Саманте лучше было бы одеться монашкой или медсестрой — так доверия к ее словам было бы больше.
Впрочем, девушка не обращала внимание на ухмылки недоброжелателей, ведь ее главная цель — спасти жителей США от коронавируса — наверняка стоит затраченных усилий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что вместе с Самантой мыслями о защите американцев от коронавируса озаботился и Дональд Трамп. Он даже объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации.
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