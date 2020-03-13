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Неприятный сюрприз для заробитчан: Польша полностью закрывает границы для иностранцев
В связи с распространением коронавируса в мире правительство Польши решило не ограничиваться комплексным контролем на пограничных пунктах перехода с Украиной, Беларусью и Россией, а полностью закрыть все внешние границы страны.
Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Gazeta.pl.
«Перед лицом всемирной эпидемии или, собственно, пандемии, самые важные слова — безопасность и ответственность. Ответственное действие, которое может привести к тому, что мы минимизируем последствия этой пандемии. Поэтому мы решили ввести состояние эпидемической угрозы. Мы принимаем решение о временном восстановлении границ. Сначала на 10 дней», — сказал глава польского правительства.
По его словам, страна закрывает границы только для иностранцев, польским гражданам дорога домой открыта. Но каждый польский гражданин будет направлен на 14-дневный карантин по прибытии в страну.
Также с воскресенья будет приостановлено воздушное и железнодорожное сообщение.
Внутрипольское воздушное и автомобильное движение остается без изменений. Магазины будут открыты.
«Но с ночи с пятницы на субботу в Польше будет ограничена деятельность торговых галерей, а также деятельность баров и ресторанов. За пределами торговых галерей ограничения не действуют. Все магазины и пункты обслуживания, а также банки остаются открыты. Мы также приняли решение приостановить работу всех пабов, ресторанов, кафе, клубов и баров. Но все эти заведения могут по-прежнему предоставлять услуги «вынос», — добавил Моравецкий.
Контроль при помощи тепловизоров и измерителей температуры осуществляют польские медицинские специалисты. При этом поляки ввели новшество — заполнение специальной карты, где необходимо указать различные данные, которые помогут осуществлять дальнейший контроль за путешественником. И если раньше в пунктах пропуска на польской стороне работали несколько полос движения, то в настоящее время — одна.
По словам премьера, сначала этот режим будет введен на 10 дней с возможностью продления на 20 дней, а потом на месяц.
В то же время, отметил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский, для некоторых иностранцев могут быть сделаны исключения, если они связаны с Польшей, «постоянно здесь проживают и работают».
«Они смогут вернуться, если сейчас находятся за границей. Но условие одно — 14-дневный карантин», — указал он.
Моравецкий отметил, что в соседних с Польшей странах коронавирус распространяется очень быстро. «Наша задача — остановить темпы роста, которые были зафиксированы у наших соседей», — указал премьер и заверил, что все службы готовы действовать.
В Польше на данный момент зафиксировано 68 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 521 человек госпитализирован с подозрением на заражение, более 3 тыс. находятся в условиях домашнего карантина, одна женщина умерла. Власти страны ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия. В период с 12 до 25 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения, а также театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры, закрылись представительства многих компаний и даже налоговая служба. Закрывать отдельные города и ограничивать передвижение правительство пока не планирует.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич заявил о том, что все иностранцы, находящиеся в стране и заподозрившие у себя коронавирус, могут рассчитывать на бесплатные анализы и лечение.
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