Коронавирус вынуждает: Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации

Мир

Президент США Дональд Трамп решил не ограничиваться приостановкой на месяц приема пассажиров из Европы и ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу на специально созванной в Белом доме пресс-конференции, передает Fox news.

«Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению $ 50 млрд — значительным средствам — для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием», — сказал Трамп.

Watch the latest video at foxnews.com

Чрезвычайное положение введено на месяц, с 13 марта по 13 апреля.

Американские СМИ поясняют, что режим ЧС позволит убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее американская администрация получила от Конгресса $ 8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.

Как известно, право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту. До 1976 года глава государства мог вводить его на любой срок и по любой причине, которая, по его мнению, угрожала национальной безопасности страны. Затем введение режима было регламентировано законом о национальных чрезвычайных ситуациях (National Emergencies Act; 1976). За это время общенациональный режим ЧС вводился на территории США более полусотни раз.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением к нации. Ввиду того, что в Украине зафиксирован первый летальный случай от коронавируса COVID-19, Украина вводит чрезвычайные меры, в том числе закрывает границы. Пункты пропуска на границе закрываются с 16 марта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter