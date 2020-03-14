- 01:05 Коронавирус вынуждает: Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации
- 00:25 Это не внутренний конфликт: экс-министр из Кабмина Гончарука резко ответил Сивохо и Зеленскому
- 13.03 23:52 Неприятный сюрприз для заробитчан: Польша полностью закрывает границы для иностранцев
- 13.03 23:27 Российские оккупанты устроили очередной обстрел на Донбассе: боец ВСУ ранен в голову
- 13.03 23:09 Стали известны первые детали встречи Ермака с взбунтовавшимися «слугами народа»
- 13.03 22:38 Ушел в магазин и не вернулся: под Харьковом при загадочных обстоятельствах умер ветеран АТО
- 13.03 22:19 У Зеленского обещают отправить спецборт за украинцами, которые не смогли вернуться из Италии домой
- 13.03 21:53 Коронавирус в Украине: Зеленский выступил с важным обращением
- 13.03 21:33 В Черновицкой области ввели режим ЧС из-за коронавируса
- 13.03 21:11 Усик в Louis Vuitton и Чисора в маске: первая дуэль взглядов боксеров
- 13.03 20:53 Взбунтовавшихся "слуг народа" срочно вызвали в Офис президента
- 13.03 20:27 От коронавируса умерла украинка в Италии
Коронавирус вынуждает: Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации
Президент США Дональд Трамп решил не ограничиваться приостановкой на месяц приема пассажиров из Европы и ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу на специально созванной в Белом доме пресс-конференции, передает Fox news.
«Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению $ 50 млрд — значительным средствам — для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием», — сказал Трамп.
Чрезвычайное положение введено на месяц, с 13 марта по 13 апреля.
Американские СМИ поясняют, что режим ЧС позволит убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее американская администрация получила от Конгресса $ 8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.
Как известно, право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту. До 1976 года глава государства мог вводить его на любой срок и по любой причине, которая, по его мнению, угрожала национальной безопасности страны. Затем введение режима было регламентировано законом о национальных чрезвычайных ситуациях (National Emergencies Act; 1976). За это время общенациональный режим ЧС вводился на территории США более полусотни раз.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением к нации. Ввиду того, что в Украине зафиксирован первый летальный случай от коронавируса COVID-19, Украина вводит чрезвычайные меры, в том числе закрывает границы. Пункты пропуска на границе закрываются с 16 марта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Венеции потеряла паспорт: ведущая ТСН рассказала о жизни в карантине после поездки в Италию (фото)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».