Мир

Коронавирус в Китае сходит на нет: за сутки COVID-19 заразились 11 человек

В Китае число жертв коронавируса, который распространяется по всему миру, за минувшие сутки увеличилось на 13 человек, число заразившихся возросло на 11, еще 1430 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Общее количество количество заболевших в Китае, по данным властей, достигло 80 824 человек, выздоровели 65 541, умерли 3189.

В провинции Хубэй за минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая заражения, все они в центре региона Ухане, с которого и началась пандемия. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 13 (десять из них зафиксированы в Ухане), до 3075. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 52 943.

В то же время в других странах опасное заболевание только набирает силу. Так, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 107 и достигло 8086, включая 72 летальных исхода.

Об этом в субботу сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. Ранее ведомство информировало о 7979 инфицированных и 67 умерших.

По данным южнокорейских медиков, из больниц было отпущено 204 выздоровевших пациента, всего с начала распространения коронавируса нового типа в Южной Кореи выздоровели 714 человек.

Не менее печальная картина наблюдается сейчас и в США, где число зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом составило 2033, умерли 47 человек.

Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Телеканал ранее приводил оценки, согласно которым число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Теперь, как отмечает CNN, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 1963 жителей 48 штатов и столичного округа Колумбия.

Всего в мире, по официальным данным, заразились около 145 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, более 72 тысяч выздоровели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета властям городов и штатов на борьбу с распространением вируса.

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