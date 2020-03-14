Коронавирус стал более опасным: ученые обнаружили опасную мутацию COVID-19

Мир

В отличие от ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS коранавирус нового типа является менее активным на первых фазах заражения, из-за чего иммунитет «не замечает» его, и заболеванием стремительно распространяется по всему миру.

Причину этого явления выяснили молекулярные биологи из Сингапура — оказывается, в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) исчез фрагмент длиной в 382 «буквы"-нуклеотида. Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее. Свое открытие ученые описали в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv.

«До настоящего времени ученые считали геном SARS-CoV-2 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение — почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма SARS-CoV-2», — пишут ученые.

Биологи и медики из Сингапурского национального университета пришли к такому выводу, изучая образцы вирусов из выделений, которые были собраны у всех пациентов сингапурских клиник, зараженных коронавирусом нового типа. Этот анализ неожиданно показал, что у многих больных была новая форма вируса, в геноме которого по сравнению с более ранними версиями не было участка длиной почти в четыре сотни нуклеотидов.

Он был расположен рядом с геном ORF8 — особым участком в РНК коронавируса, который отвечает за запуск процесса сборки белка N, одного из ключевых компонентов SARS-CoV-2. Этот фермент генома вируса непосредственно связан с образованием новых вирусных частиц и «упаковкой» генетического кода внутри них, а также с копированием его РНК.

Как предполагают сингапурские исследователи, фрагмент рядом с ORF8 исчез ориентировочно в начале февраля этого года. Это поменяло характер работы белка N и сделало новый подвид коронавируса менее активным на первых фазах заражения.

Точные последствия этих изменений ученым еще предстоит узнать, однако специалисты предполагают, что подобная модификация РНК могла сделать SARS-CoV-2 менее заметным для иммунитета и помочь ему адаптироваться к жизни в клетках человека. Благодаря этому, возможно, коронавирус стал быстрее распространяться в условиях активной борьбы с ним.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро субботы новым коронавирусом в мире заразились около 145 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, а более 72 тысяч выздоровели.

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