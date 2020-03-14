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Пенсионеров из ОРДЛО ждут нововведения из-за карантина
Параллельно с закрытием границы с Европой и введением карантина Украина решила упростить режим въезда с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Готовится отмена требования об обязательном регулярном подтверждении статуса перемещенного лица.
«На время карантина пенсионерам с оккупированных территорий не надо будет подтверждать свой статус», — заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Нововведение в министерстве объясняют заботой о людях с оккупированных территорий. Пенсионеры, выезжая на подконтрольную Украине территорию за выплатами, стоят в многочасовых очередях на линии разграничения и тем самым могут способствовать распространению вируса.
«Наше законодательство требует подтверждения (статуса переселенца) каждые 60 дней, иначе могут потерять право на социальную помощь и пенсионное обеспечение. Мы в министерстве готовим изменения. Будет считаться, что наступил форс-мажор и будет отложено требование подтверждать регистрацию каждые 60 дней. Это нужно, чтобы уменьшить очереди на КПВВ», — объяснил министр.
Напомним, в оккупированной Горловке уже говорят об обнаружении первых заразившихся коронавирусом. Мужчина, у которого в России выявили заболевание, был выдворен на оккупированный Донбасс.
Жители ОРДЛО паникуют из-за слухов о возможном закрытии Украиной КПВВ в Станице Луганской из-за карантина. Люди боятся остаться без украинских пенсий и социальных пособий.
Фото dpsu.gov.ua
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