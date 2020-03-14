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Здоровье и медицина

В Украине впервые заподозрили коронавирус у детей

10:27 14 марта 2020 411
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине впервые заподозрили коронавирус COVID-19 у детей. Двое юных пациентов вместе с матерью вечером 13 марта были госпитализированы.

Как сообщает Черновицкая облгосадминистрация, подозрительных симптомов у детей и женщины немного: повысилась температура. Но было принято во внимание, что семья близко общалась с человеком, недавно вернувшимся из Италии. У туриста подозревают коронавирус, а потому на всякий случай взяли под наблюдение всех контактировавших с ним.

Всех жителей области с симптомами, похожими на заражение COVID-19, изолируют в Черновцах в областной клинической больнице.

Напомним, в Черновицкой области подтверждено два случая коронавируса: у мужчины, вернувшегося из Италии, и у жителя, жена которого приехала домой после загранпоездки.

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