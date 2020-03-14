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Путин не отказался от плана захватить Украину: Зеленскому указали на опасность легализации «ЛНР» и «ДНР»
Идея создать Консультативный совет с представителями ОРДЛО продвигается Россией, чтобы устроить хаос в Украине. Следующей целью будет оккупация Украины или создание «серой зоны». Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал политолог Михаил Басараб.
По мнению политэксперта, России на самом деле нужна не легализация «ЛНР» и «ДНР», а нестабильность в Украине. «Для меня очевидно — все, что будет нарабатывать Консультативный совет, будет вызывать возмущение в украинском обществе. И именно это и нужно России — чтобы в Украине была постоянная конфронтация», — объяснил политолог.
«Добившись легализации «ЛНР» и «ДНР», Россия будет пытаться дестабилизировать всю Украину. И я уверен — кроме Минских соглашений у россиян есть еще 150 заготовок, как можно будет использовать этот «особый статус» для генерации хаоса и нестабильности в нашей стране, чтобы полностью оккупировать Украину или же создать здесь некую «серую зону», — добавил Басараб.
Политолог предостерегает от иллюзий, что с Россией можно договориться. «У россиян нет цели договориться с Зеленским. Он для них — никто, расходный материал. Кремль пытается успеть его руками реализовать выгодные для себя решения относительно Украины», — убежден политэксперт.
Почему переговоры Украины с представителями ОРДЛО могут закончится смертью Нормандского формата, читайте в интервью Басараба «Зеленский уже помогает Путину, но это не главная опасность для Украины».
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