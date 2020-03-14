Политика

Зеленский поблагодарил украинских добровольцев и призвал Кабмин учредить для них награды

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта поблагодарил украинских добровольцев за вклад в борьбу с российским агрессором. Об этом говорится в сообщении на его Telegram-канале.

«Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца. Это день настоящих патриотов, которые в решающий момент встали на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил президент.

По словам Зеленского, крайне важным является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, которые сделали первый мужественный шаг в защиту Украины в тяжелое для нее время.

«Благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа», — заявил глава государства.

Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», который Верховная Рада Украины приняла 4 декабря 2019 года.

Этим законом предусмотрено предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

«Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжает выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска», — заявил Зеленский.

Глава государства обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения погибших во время боевых действий на востоке Украины, а также проработать вопросы создания ведомственной награды для участников добровольческого движения.

Как писали «ФАКТЫ», 13 марта российско-оккупационные войска продолжили провокации против защитников Украины и в очередной раз совершили обстрел позиций наших бойцов вблизи населенного пункта Крымское. Один боец ВСУ был ранен в голову.

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