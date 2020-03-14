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Происшествия

В центре Киева заметили леопарда: сеть взбудоражили фото и видео

15:47 14 марта 2020 407
Леопард
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В центре Киева заметили местного жителя, который выгуливал леопарда. Об инциденте сообщил в Facebook журналист Владлен Кныш.

«Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один», — пишет журналист.

Отметим, что леопард является опасным хищником, который представляет опасность и для человека. В дикой природе леопарды живут 10−11 лет, а в неволе — до 21 года.

В соцсетях активно обсуждают инцидент. Мнения разделились. Одни критикуют поведение мужчины, другие не видят в нем ничего плохого.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай в центре столицы. Так, в ноябре прошлого года в центре Киева также заметили мужчину, который выгуливал леопарда.

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