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В центре Киева заметили леопарда: сеть взбудоражили фото и видео
В центре Киева заметили местного жителя, который выгуливал леопарда. Об инциденте сообщил в Facebook журналист Владлен Кныш.
«Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один», — пишет журналист.
Отметим, что леопард является опасным хищником, который представляет опасность и для человека. В дикой природе леопарды живут 10−11 лет, а в неволе — до 21 года.
В соцсетях активно обсуждают инцидент. Мнения разделились. Одни критикуют поведение мужчины, другие не видят в нем ничего плохого.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай в центре столицы. Так, в ноябре прошлого года в центре Киева также заметили мужчину, который выгуливал леопарда.
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