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На улице в Киеве заметили опасного хищника: опубликованы фото
В Киеве 16 ноября заметили мужчину, который выгуливал леопарда. Случай произошел в центре столицы. Об этом сообщают в соцсетях.
«В центре столицы мужчина выгуливал леопарда. Сегодня возле Ботсада, на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого мужчина гулял с хищником. Сообщается, что данный вид не может быть домашним животным. Более того, такие прогулки опасны, как для самого леопарда, так и для окружающих», — написал kyiv_onl1ne в Instagram и опубликовал соответствующие фото.
Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад из «Фельдман Экопарка» под Харьковом сбежала обезьяна. Миновав охрану и решетки, животное выбежало на трассу. В пресс-службе ландшафтного парка сообщили, что из своих вольеров сбежали два представителя рода мангабеев. Одну обезьяну удалось оперативно поймать, а вот за второй пришлось организовать погоню.
Чуть позже из того же экопарка сбежала зебра. Ее переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей, именно тогда оно и сбежало.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.