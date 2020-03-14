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У новорожденного в Британии обнаружили коронавирус COVID-19

19:27 14 марта 2020 403
У новорожденного в Британии обнаружили коронавирус COVID-19
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В лондонском госпитале North Middlesex коронавирус выявили в организме новорожденного ребенка. Как сообщает The Independent, тест малышу сделали вскоре после его рождения. Напомним, по прогнозам специалистов, эпидемия может затронуть 20% трудоспособного населения Британии, то есть заболеет каждый пятый.

Таким образом, ребенок может считаться одним из самых молодых инфицированных пациентов в мире.

Примечательно, что биоматериалы малыша направили на исследование после того, как положительными оказались результаты теста у его матери.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Британии была заражена коронавирусом.

Напомним, в Украине коронавирус COVID-19 заподозрили у двух юных пациентов, которых вместе с матерью госпитализировали в Черновцах вечером 13 марта.

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