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У новорожденного в Британии обнаружили коронавирус COVID-19
В лондонском госпитале North Middlesex коронавирус выявили в организме новорожденного ребенка. Как сообщает The Independent, тест малышу сделали вскоре после его рождения. Напомним, по прогнозам специалистов, эпидемия может затронуть 20% трудоспособного населения Британии, то есть заболеет каждый пятый.
Таким образом, ребенок может считаться одним из самых молодых инфицированных пациентов в мире.
Примечательно, что биоматериалы малыша направили на исследование после того, как положительными оказались результаты теста у его матери.
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Британии была заражена коронавирусом.
Напомним, в Украине коронавирус COVID-19 заподозрили у двух юных пациентов, которых вместе с матерью госпитализировали в Черновцах вечером 13 марта.
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