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Пожар на химзаводе в Киеве: появились подробности (фото)
Источник возгорания на территории химического завода «Украгросинтез» по улице Красноткацкой в Киеве, которое возникло около 16:00 14 марта, находился в ангаре с химическими отходами (растворителями), которые готовили к утилизации.
Поэтому на место пожара прибыли сотрудники отделения радиационной, химической и биологической защиты, сообщает Громадське. Тем не менее химически опасных веществ в воздухе они не обнаружили.
На опубликованном фото видно, что к горевшему ангару примыкало трехэтажное здание, на которое огонь, к счастью, не перекинулся.
Напомним, в ГСЧС сообщили об отсутствии жертв и пострадавших как при пожаре, так и при его ликвидации. К тушению огня привлекли 15 спасателей и 6 единиц спецтехники.
Как сообщали «ФАКТЫ», в январе прогремел взрыв на нефтехимическом заводе IQOXE в Испании, спровоцировавший масштабный пожар. В районе ЧП работали 10 пожарных команд и 25 бригад скорой помощи.
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