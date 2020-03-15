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Происшествия

В Харькове ночью взорвали банкомат (фото)

12:28 15 марта 2020 57
Банкомат
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Харькове в ночь на 15 марта неизвестные подорвали банкомат. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, информация о взрыве банкомата, расположенного на первом этаже жилого многоэтажного дома на Салтовском шоссе, поступила в полицию 15 марта около 3:00. Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

Следователем Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Злоумышленников устанавливают.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Броварах под Киевом произошел взрыв в отделении «Альфа-Банка», что находится в ста метрах от мэрии Броваров и местного управления СБУ.

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