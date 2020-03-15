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Не удержался, сфоткал: Дмитрий Комаров показал, чем его кормит красавица-жена (фото)

14:20 15 марта 2020 954
Дмитрий Комаров
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Известный телепутешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров поделился фото завтрака, которым его кормит жена Александра Кучеренко. Фото он опубликовал в Instagram.

«Обычный завтрак от любимой жены @aakucherenko. Не удержался, сфоткал! Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту», — написал он.

В сети активно обсуждают фото завтрака.

«Дмитрий, это завтрак под названием „Любовь“. Или „Любовь на завтрак“! Замечательное фото, замечательные ВЫ!» — написала одна из поклонниц телеведущего.

«Та прям все достижения, рыбу запечь. Если бы она кулебяку испекла, то да, а так любой человек может», — добавила вторая.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Александра Кучеренко приготовила для своего мужа Дмитрия Комарова оливье и на Новый год.

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