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Не удержался, сфоткал: Дмитрий Комаров показал, чем его кормит красавица-жена (фото)
Известный телепутешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров поделился фото завтрака, которым его кормит жена Александра Кучеренко. Фото он опубликовал в Instagram.
«Обычный завтрак от любимой жены @aakucherenko. Не удержался, сфоткал! Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту», — написал он.
В сети активно обсуждают фото завтрака.
«Дмитрий, это завтрак под названием „Любовь“. Или „Любовь на завтрак“! Замечательное фото, замечательные ВЫ!» — написала одна из поклонниц телеведущего.
«Та прям все достижения, рыбу запечь. Если бы она кулебяку испекла, то да, а так любой человек может», — добавила вторая.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Александра Кучеренко приготовила для своего мужа Дмитрия Комарова оливье и на Новый год.
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