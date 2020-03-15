26.27 / 26.86 29.07 / 29.79
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России военный вертолет случайно обстрелял жилой дом (фото)

14:57 15 марта 2020 772
ЧП в России
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В России боевой вертолёт Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите. Никто не погиб и не пострадал, дом был слегка повреждён. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Инцидент произошёл 15 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме „Черёмушки“ под Читой. Во время дежурной процедуры произошёл сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил», — говорится в сообщении канала.

Снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».

«Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, — там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон», — сообщает канал.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в России на Ямале вертолет МИ-8 с нефтяниками попал в снежную бурю и упал, погибли люди.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ЧП в России

В России военный вертолет случайно обстрелял жилой дом (фото)

КПВВ на Донбассе

Украина ограничивает пропуск через КПВВ на Донбассе: правозащитники недовольны

Дмитрий Комаров

Не удержался, сфоткал: Дмитрий Комаров показал, чем его кормит красавица-жена (фото)

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду отдал свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер