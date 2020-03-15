В России военный вертолет случайно обстрелял жилой дом (фото)

Мир

В России боевой вертолёт Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите. Никто не погиб и не пострадал, дом был слегка повреждён. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Инцидент произошёл 15 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме „Черёмушки“ под Читой. Во время дежурной процедуры произошёл сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил», — говорится в сообщении канала.

Снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».

«Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, — там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон», — сообщает канал.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в России на Ямале вертолет МИ-8 с нефтяниками попал в снежную бурю и упал, погибли люди.

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