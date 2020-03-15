- 15:32 Украина ограничивает пропуск через КПВВ на Донбассе: правозащитники недовольны
- 14:57 В России военный вертолет случайно обстрелял жилой дом
- 14:36 Минздрав предлагает временно закрыть в Украине все рестораны и кафе
- 14:20 Не удержался, сфоткал: Дмитрий Комаров показал, чем его кормит красавица-жена
- 14:07 Ватикан отменил все пасхальные мероприятия: последние данные по пандемии коронавируса
- 14:02 Карантин в Украине: полиция разработала инструкцию для родителей, оставляющих детей дома одних
- 13:38 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 23-го тура УПЛ
- 13:30 По тысяче гривен за "евробляху": на Галицкой таможне раскрыли схему вымогательства взяток
- 13:27 В Киеве оригинально проучили героя парковки на дорогом суперкаре: в сети показали фото
- 13:06 Польша оставила открытыми только три пункта пропуска на границе с Украиной: кого пустят в страну
- 12:48 Россия прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за коронавируса
- 12:35 Грудь — моя! Леся Никитюк показала шикарную фигуру на откровенной фотосессии
В России военный вертолет случайно обстрелял жилой дом (фото)
В России боевой вертолёт Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите. Никто не погиб и не пострадал, дом был слегка повреждён. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Инцидент произошёл 15 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме „Черёмушки“ под Читой. Во время дежурной процедуры произошёл сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил», — говорится в сообщении канала.
Снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».
«Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, — там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон», — сообщает канал.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в России на Ямале вертолет МИ-8 с нефтяниками попал в снежную бурю и упал, погибли люди.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...