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Попал в снежную бурю: в России разбился вертолет с нефтяниками (фото)
На Ямале вертолет МИ-8 с нефтяниками попал в снежную бурю и упал, погибли люди. В конце декабря в России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который следовал на нефтяное месторождение в Красноярском крае. Тогда тоже погиб человек.
Крушение на Ямале произошло в нескольких сотнях метров от посадочной площадки вахтового поселка Сабетта, сообщает Телеграм-канал «112».
Вертолет авиакомпании «Скол» попал в сильный снежный вихревой поток, перевернулся и упал на крышу. На борту находились 10 человек. 8 из них спаслись. Двое были зажаты внутри вертолета. Позже выяснилось, что они погибли. Это — командир экипажа, Мамаев, и бортмеханик.
Предварительной причиной катастрофы пока считается снежная буря. Ситуацию усугубил сильный туман.
На месте катастрофы ведутся спасательные работы.
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