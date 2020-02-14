Мир

Попал в снежную бурю: в России разбился вертолет с нефтяниками (фото)

На Ямале вертолет МИ-8 с нефтяниками попал в снежную бурю и упал, погибли люди. В конце декабря в России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который следовал на нефтяное месторождение в Красноярском крае. Тогда тоже погиб человек.

Крушение на Ямале произошло в нескольких сотнях метров от посадочной площадки вахтового поселка Сабетта, сообщает Телеграм-канал «112».

Вертолет авиакомпании «Скол» попал в сильный снежный вихревой поток, перевернулся и упал на крышу. На борту находились 10 человек. 8 из них спаслись. Двое были зажаты внутри вертолета. Позже выяснилось, что они погибли. Это — командир экипажа, Мамаев, и бортмеханик.

Предварительной причиной катастрофы пока считается снежная буря. Ситуацию усугубил сильный туман.

На месте катастрофы ведутся спасательные работы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об авиакатастрофе в Алжире, где разбился военный истребитель СУ-30 российского производства, погибли два человека. А также писали о катастрофе в Германии, где при странных обстоятельствах разбился бизнес-джет и погибла одна из самых богатых женщин России.

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