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Украина

Максим Степанов: «Украина не готова к экономическому кризису»

18:07 15 марта 2020 272
Максим Степанов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Экс-губернатор Одесской области рассказал в своем блоге на Facebook, что именно правительству необходимо сделать, чтобы защитить экономику Украины.

«Одновременно с мерами противодействия болезни все страны вводят беспрецедентные меры для смягчения ударов по экономике от нового вируса», — написал Степанов.

Максим Степанов отметил, что правительство и Минфин должны ввести срочные меры, чтобы защитить экономику Украины: «Чтобы избежать бюджетного краха, Минфин уже должен был все просчитать, а Кабмин — просмотреть. Все, что касается льготного кредитования, оплат за аренду земли, пересмотреть и максимально смягчить контракты с предприятиями. Должны быть введены налоговые каникулы, выделены деньги на поддержку бизнеса. Необходимо радикально изменить ставки по рефинансированию, чтобы предприятия могли получить льготные кредиты».

Также политик отметил, что есть смысл пересмотреть программу «5−7-9» с оглядкой на новые реалии и значительно увеличить перечень предприятий, которые смогут стать участниками программы.

«Также необходимо ввести обязательную компенсацию больничных. В противном случае наш карантин просто теряет смысл. Эти мероприятия необходимы Украине уже вчера. Нужно помочь пережить карантин бизнесу, госпредприятиям и простым людям», — резюмировал Максим Степанов.

Напомним, ранее Максим Степанов рассказал, как именно должна проходить реформа медицины.

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