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"Боль страшная": исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач рассказал, как заразился коронавирусной пневмонией
Популярный в 1990-е годы российский певец родом из Николаева Николай Трубач рассказал, что два года назад он переболел коронавирусом. Речь идет не о новом СOVID-2019, пандемия которого сегодня захлестнула мир, а о другой разновидности болезни.
«Я вообще пять раз болел пневмонией в своей жизни. Одна из них была коронавирусная. Это случилось два года назад. Их на самом деле много разновидностей существует. Могу сказать, что это ужасная вещь. При коронавирусной пневмонии кажется, что ты одновременно сломал все ребра. Боль страшная. У меня усохла нижняя часть легкого», — рассказал Трубач в эфире передачи «Звезды сошлись» на одном из российских каналов.
По словам исполнителя суперхитов «Голубая луна» и «Лодочка, плыви», он находится на грани жизни и смерти.
Еще одна особенность коронавирусной пневмонии, по словам Николая — в том, что она развивается мгновенно и требует незамедлительного врачебного вмешательства.
«Я был на гастролях в Баку. У жены был день рождения. Вечером все было хорошо, а утром я уже не мог пошевелиться. Потом неделю провел в реанимации. Причем не было кашля и температуры», — отметил Трубач.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинская девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко также стала жертвой коронавирусной инфекции и сидит дома в изоляции дома с диагнозом «коронавирус» уже почти неделю. При этом главными симптомами болезни Ольга называет температуру и слабость.
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"Боль страшная": исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач рассказал, как заразился коронавирусной пневмонией
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