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Шоу-бизнес

Девушка Бонда из Украины Ольга Куриленко заболела коронавирусом

23:48 15 марта 2020 1079
Ольга Куриленко
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, радовавшая ранее зрителей своими прелестями, сообщила своим поклонникам, что заболела коронавирусом COVID-19.

Об этом звезда поведала в Instagram, сообщив, что уже неделю находится в изоляции в своем доме.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!», — написала Ольга, сопроводив пост хэш-тегами #coronavirus и #коронавирус.

Подписчики актрисы в комментариях выразили надежду на ее скорое выздоровление и пожелали крепкого здоровья.

Напомним, Ольга рассказывала, что не является рьяной сторонницей здорового образа жизни и не занимается систематически спортом, но перед съемками приводит себя в форму. Теперь, вероятно, актриса будет вынуждена придерживаться рекомендаций медиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жертвой COVID-19 стала еще одна голливудская знаменитость — актер Том Хэнкс, который вместе со своей супругой Ритой Уилсон заразился коронавирусом. Супружеская чета находится в Австралии, где, почувствовав себя плохо, обратилась к врачам после того стали чувствовать усталость, ломоту в теле, озноб и легкую лихорадку. Супруги сдали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

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