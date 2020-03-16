26.50 / 27.10 29.30 / 30.00
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лайфхак против коронавируса: простое устройство позволяет нажимать кнопки лифта и само дезинфицируется (видео)

7:50 16 марта 2020 190
Зажигалка со скрепкой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Житель американского города Санта-Крус в штате Калифорния, опасающийся заразиться коронавирусом, придумал простое устройство, позволяющее нажимать кнопки лифта, не прикасаясь к потенциально инфицированной поверхности.

Как сообщает Newsflare.com, «агрегат» представляет собой зажигалку, к которой с помощью пары резинок прикрепляется канцелярская скрепка. Скрепкой можно безопасно нажать на кнопку. А потом американец щелкает зажигалкой: устройство самодезинфицируется и готово к следующему применению.

Пользователи сети высоко оценили этот совет и многие решили взять его на заметку.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в ВОЗ рассказали, как сделать антисептик в домашних условиях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

токарный станок

Токарный станок убил мужчину: первые детали страшной трагедии в Киеве

очереди на западной границе Украины

Сотни "новых санжар": в сети показали, как караваны заробитчан возвращаются в Украину

Эстефани Гирон Луна

Смерть королевы красоты: беременная 19-летняя модель упала со стены между США и Мексикой

человек страдает

Наступили «проклятые дни»: как их пережить

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер