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Лайфхак против коронавируса: простое устройство позволяет нажимать кнопки лифта и само дезинфицируется (видео)
Житель американского города Санта-Крус в штате Калифорния, опасающийся заразиться коронавирусом, придумал простое устройство, позволяющее нажимать кнопки лифта, не прикасаясь к потенциально инфицированной поверхности.
Как сообщает Newsflare.com, «агрегат» представляет собой зажигалку, к которой с помощью пары резинок прикрепляется канцелярская скрепка. Скрепкой можно безопасно нажать на кнопку. А потом американец щелкает зажигалкой: устройство самодезинфицируется и готово к следующему применению.
Пользователи сети высоко оценили этот совет и многие решили взять его на заметку.
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