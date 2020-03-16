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Орландо Блум признался, что до встречи с Кэти Перри полгода обходился без секса

10:46 16 марта 2020 210
Орландо Блум и Кэти Перри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британский актер Орландо Блум, который сейчас ждет ребенка от своей невесты, американской певицы Кэти Перри, признался, что до встречи с ней он в течение шести месяцев обходился без секса. Об этом 43-летний Блум откровенно рассказал в интервью изданию Sunday Times. Актер заявил, что после того, как на него обрушилась слава голливудской звезды, он мог заполучить практически любую женщину, которую хотел — и часто так и делал. У него были романы с Линдси Лохан, Кэйт Боусорт, Сиенной Миллер, Кирстен Данст. В течение трех лет он был женат на австралийской супермодели Миранде Керр. Однако он все же был недоволен своей личной жизнью.

В 2016 году друг Орландо, серфер Лэйрд Гамильтон, посетовал ему: «Если хочешь серьезных отношений с девушками, попробуй придерживаться целибата хотя бы пару месяцев. Это поможет разобраться в себе». Блум говорит, что сначала думал ограничиться тремя месяцами сексуального воздержания. Но ему так понравилось, как эта мера изменила его отношение к женщинам, что он на этом не остановился. Целибат позволял ему устанавливать более глубокие связи с представительницами противоположного пола и открыть в себе женскую сторону своей натуры. Правда, практику целибата Блум все же не считает полезной для здоровья и рекомендовать ее не спешит. «Там, внизу, все же должно что-то двигаться», — сказал он.

На вопрос, смотрел ли актер в это время порнографию, чтобы компенсировать отсутствие секса, Блум ответил отрицательно. И сказал, что считает порнографию деструктивной для отношений. И вредной для детей, которые могут найти ее в интернете.

Целибат актера прекратился после того, как в январе 2016 года на церемонии вручения премий «Золотой глобус», он встретил Кэти, которая совершенно очаровала его и заинтриговала своим остроумием, умом, харизмой. Они пару раз виделись и ранее, но лишь при этой встрече Орландо смог увидеть ее по-другому.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Блум и Перри вынуждены были из-за коронавируса отложить свою свадьбу, планировавшуюся в Японии.

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