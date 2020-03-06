24.56 / 25.04 27.23 / 27.86
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса (фото)

8:18 6 марта 2020 126
Кэти Перри и Орландо Блум
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кэти Перри, которая 5 марта объявила о том, что ждет первенца от своего жениха Орландо Блума, вынуждена была отложить свадьбу. Американская певица и британский актер планировали в июне пожениться в Японии. Однако из-за вспышки в этой стране коронавируса (который может оставить без зрителей Олимпиаду) торжество решено было отменить на неопределенный срок.

По официальным данным число заболевших в стране превышает 1000 человек. Однако реальные цифры могут быть намного выше.

По словам источника издания People, на свадьбу планировалось пригласить 150 человек. 35-летней Кэти нравилась мысль пойти к алтарю беременной. Жених и невеста были рады тому, что уже все детали церемонии согласованы. Однако из-за коронавируса планы пришлось нарушить. Теперь пара хочет подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Не исключено, что в итоге они поженятся в США, отказавшись от экзотики.

43-летний Блум, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», сделал предложение Перри в День святого Валентина прошлого года.
Изначально они планировали пожениться зимой 2019 года. Так что это уже вторая задержка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус внес коррективы в наряд королевы Елизаветы II.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Агент Сугеррей

Террориста "Гиви" уничтожила СБУ: агент сделал сенсационное заявление (видео)

Гроссмейстер

Сыгравшего за сборную России украинского шахматиста нашли мертвым в Москве

С 8 Марта

8 Марта: красивые поздравления коллегам и праздничные открытки

коронавирус

Надо не прятаться от коронавируса, а использовать резервы организма, — известный иммунолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер