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Беременная Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса (фото)
Кэти Перри, которая 5 марта объявила о том, что ждет первенца от своего жениха Орландо Блума, вынуждена была отложить свадьбу. Американская певица и британский актер планировали в июне пожениться в Японии. Однако из-за вспышки в этой стране коронавируса (который может оставить без зрителей Олимпиаду) торжество решено было отменить на неопределенный срок.
По официальным данным число заболевших в стране превышает 1000 человек. Однако реальные цифры могут быть намного выше.
По словам источника издания People, на свадьбу планировалось пригласить 150 человек. 35-летней Кэти нравилась мысль пойти к алтарю беременной. Жених и невеста были рады тому, что уже все детали церемонии согласованы. Однако из-за коронавируса планы пришлось нарушить. Теперь пара хочет подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Не исключено, что в итоге они поженятся в США, отказавшись от экзотики.
43-летний Блум, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», сделал предложение Перри в День святого Валентина прошлого года.
Изначально они планировали пожениться зимой 2019 года. Так что это уже вторая задержка.
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