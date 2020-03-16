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Шоу-бизнес

В Одессе из-за коронавируса театральные спектакли показывают онлайн

10:52 16 марта 2020 83
Одесский академический театр музыкальной комедии
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесский академический театр музыкальной комедии, закрывшийся на двухнедельный карантин из-за коронавируса, начал беспрецедентную акцию показа спектаклей в режиме онлайн. Как сообщили «ФАКТАМ» в администрации театра, из-за карантина «живые» показы пока невозможны, но руководство музкомедии придумало, как не расстаться со зрителями.

«Ведь театр без вас (зрителей) не существует, поэтому начинаем транслировать спектакли из нашего золотого фонда — совместные просмотры любимых спектаклей через интернет в режиме онлайн», — сообщили в театре.

Желающим предлагают выбрать постановку самим, для чего следует проголосовать через интернет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в связи с распространением коронавируса в Украине мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.

На режим ЧС перешел также Львов. Там работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

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