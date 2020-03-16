Сто миллионов инвестиций: ТЦ S) Mall станет новой визитной карточкой Винницы

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Тренд реновации торговой недвижимости — один из самых ярких в стране. Он дает возможность переосмыслить знаковые проекты в городах, предоставить им новое содержание и качество. Все это касается и винницкого ТЦ «Дастор». Все понимали, что данный комплекс уже морально и технически устарел. Это пятно советской индустрии в центральном районе Винницы требовало трансформации, новых идей и новых решений.

Новый этап начался осенью 2019 года, после смены владельца ТЦ «Дастор». Им стал бизнесмен Артем Юшков, имеющий опыт успешной реализации многих проектов — как на территории Украины, так и за ее пределами. Артем родом из Винницы, поэтому желание сделать из торгового комплекса на ул. Юности, 18, визитку города вполне логично. В проект реновации здания планируют инвестировать более 100 миллионов гривен.

ТЦ «Дастор»

«Все прекрасно знают, что многие состоятельные украинцы среди чиновников, бизнесменов, политиков активнее вкладывают средства не в отечественную экономику, а в недвижимость за рубежом: торговые комплексы, собственные имения, частные клиники и др. Для нашего бизнеса принципиально было инвестировать именно в Украине. Поддерживать не Польшу, Кипр или Испанию, а родной город», — подчеркнул Артем Юшков.

Здание на ул. Юности, 18, ждут внутренняя реконструкция и кардинальное изменение фасадов. Они будут очень выразительными, в динамичном современном стиле. Откроется ТРЦ в 2021 году под новым названием S) Mall. Созданием бренда занималась дизайн-компания PRAVDA DESIGN, концепцию торговых площадей разработала одна из лучших консалтинговых компаний Украины — Ukraine Trade Guild. Главным архитектором проекта был специально выбран винницкий архитектор Виталий Плясовица.

«Новые владельцы ТРЦ хотели видеть амбициозный формат современного молла, но с сохранением концепции локального районного ТЦ. Поэтому это будет именно молл с максимальным числом функций и тщательно отобранными арендаторами», — рассказала директор UTG Евгения Локтионова.

По данным специалистов UTG, в результате реконцепции внутри помещений установят эскалатор и лифты. На первом этаже будет размещен большой супермаркет нового формата. Также на двух этажах комплекса будут работать магазины электроники, детских товаров и зоотоваров, кафе и фудкорты. По планам владельцев, S) Mall будет иметь современный кинотеатр, чтобы повысить трафик и привлечь гостей из соседних районов и городов. Конечно же, будут присутствовать брендовые магазины и фудкорт. Часть помещений будет сдаваться под офисы.

У этого объекта очень выгодное размещение. У здания три остановки общественного транспорта, в общей сложности трафик составляет почти 40 тыс. человек ежедневно. В зоне охвата находится более трети населения Винницы. Согласно проекту реконструкции, возле ТРЦ разместят парковку на 300 машиномест. Подобного паркинга в районе нет, и мало кто задумывается над проблемой парковки, когда строят подобные объекты.

По словам Артема Юшкова, в Украине каждый масштабный строительный проект — это настоящая полоса препятствий.

«Мы сделали проект, разработали концепцию, прошли слушания в горисполкоме, представили проект мэру города. Сначала все были в восторге, мы получили все необходимые разрешения, готовились к реконструкции около 4 месяцев. Но, как только начали устанавливать забор, возникли проблемы. Кто-то начал активно нам мешать, проводить незаконные проверки, писать запросы от имени псевдообщественных организаций. По информации нашего источника, якобы руководитель ГАСИ Винницкой области дал указания своим подчиненным найти формальную причину для аннулирования ранее выданных документов. Также возникли слухи, что за завесой торгового центра может появиться нелегальное казино. Конечно, это ложь и попытка приостановить реконструкцию», — сказал Юшков.

Бизнесмен напомнил, что ВР в первом чтении приняла проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Игровые зоны могут быть размещены только в трех-пятизвездочных отелях.

«Заинтересованность в нашем объекте со стороны третьих лиц мне вполне понятна, но мы все делали в рамках действующего законодательства и будем отстаивать свою позицию до конца. Наш президент на форуме в Давосе в 2020 году активно приглашал в Украину западных инвесторов. Это правильно, но для начала надо создать нормальные инвестиционные условия для бизнеса. Чтобы коррумпированная власть не аннулировала разрешения на строительство, чтобы контролирующие органы не создавали честному бизнесу бюрократический ад, чтобы система налогообложения была справедливой и прозрачной. Но я уверен, что мы сможем преодолеть все препятствия и сделаем такой центр, который станет символом современной Винницы», — подытожил Юшков.

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