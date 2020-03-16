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Командир боевиков рассказал, кто на самом деле убил видных главарей «ДНР»-«ЛНР» (видео)

14:00 16 марта 2020 1363
Ликвидированный боевик
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Ликвидацию известных командиров пророссийских террористов Мозгового, Беднова («Бэтмена»), Ищенко, которые участвовали в создании на Донбассе квази-республик, выполнила российская ЧВК Вагнера. Об этом заявил командир роты боевиков из «ГБР Бэтмен» Роман Омельченко («Пластун»), сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Омельченко, в убийствах практически всех командиров «ЛНР» замешана частная российская военная компания. Единственный, о ком «Пластун» не может говорить определенно, — ликвидированный главарь боевиков Павел Дремов.

«Я могу четко сказать — в этом замешана ЧВК Вагнера. Именно они были исполнителями. Мы проводили свое следствие, определенные мероприятия, сбор улик, сбор свидетельских показаний и в одном из моих заявлений… я говорил, что мы готовы предоставить все материалы,. но к нашим заявлениям не прислушались, и все эти убийства были спущены на тормозах», — заявил Роман Омельченко.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто из российских спецназовцев занимается ликвидацией неугодных боевиков на Донбассе.

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