Названо имя путинского военного, причастного к ликвидации главарей «ЛНР»

Мир

На оккупированной территории Донбасса главными действующими лицами в так называемых армиях «ДНР» и «ЛНР» выступают российские спецназовцы, которые следят за порядком в так называемых «республиках» и «ставят на место» зарвавшихся главарей и полевых командиров.

Один из главных исполнителей силовых операций спецслужб Российской Федерации на оккупированной территории Луганской области является российский спецназовец Садовый Александр Анатольевич.

Садовый (позывной «Седой») родился 13 ноября 1969 года, гражданин РФ, руководит так называемым «Центром специального назначения Министерства внутренних дел ЛНР», полковник. Использует позывной «Седой».

Как сообщает ТСН, Александр Садовый был направлен российскими спецслужбами в оккупированный Луганск с целью создания и обеспечения эффективной работы полицейского подразделения специального назначения.

Сформированный Садовым отряд изначально назывался «специальный отряд быстрого реагирования», но вскоре был переименован в «Центр специального назначения». Он был экипирован должным образом и укомплектован лучшим вооружением. В его состав входили также специалисты минного дела и технические специалисты. Впоследствии выяснилась и истинная цель создания такого подразделения.

Как выяснило СБУ, основная функция «Седого» — планирование и личное руководство «зачистками» вооруженных формирований, которые в конце 2014 года начали выходить из-под контроля оккупантов.

«Центр специального назначения» не ограничивался только разоружением непокорных боевиков, в основном из казачьих формирований. Начиная с 2015 года, в «ЛНР» регулярно начали зачищать известных боевиков, которые перестали повиноваться российскому руководству и пытались вести свою «игру».

1 января 2015 года под предлогом «неповиновения работникам «МВД ЛНР» был жестоко уничтожен командир «группы быстрого реагирования» Алексей Беднов с позывным «Бэтмен». Его автомобиль был расстрелян из крупнокалиберного оружия и даже, для верности, сожжен огнеметом «Шмель».

23 января 2015 года был выслежен и расстрелян Евгений Ищенко, так называемый «комендант» оккупированного Первомайска. Вместе с ним убили еще трех «волонтеров», которые сопровождали Ищенко.

23 мая 2015 года был ликвидирован командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой. Машину с командиром боевиков превратили в решето пулеметными очередями. Помимо Мозгового, погибли также его водитель, секретарь, двое охранников и несколько местных жителей, имевших несчастье случайно оказаться рядом. Накануне Мозговой напрямую обвинил Кремль в предательстве «ополчения Донбасса». Этот человек неоднократно высказывал крамольные для Москвы мнения о «самостоятельности» самопровозглашенных республик и откровенно отказывался подчинять свое бандформирование российскому военному командованию.

12 декабря 2015 года спецы Садового уничтожили казачьего атамана Павла Дрёмова. Его автомобиль был взорван на выезде из заправочной станции.

В ноябре 2017 года по решению кураторов из ФСБ РФ, в «ЛНР» состоялся военный переворот. Возглавляемые Садовым подразделения спецназовцев, а также прибывшие из России «зеленые человечки» обезоружили подконтрольные Плотницкому отряды боевиков и его личную охрану, заблокировали «главу республики» в его резиденции и развлекались, бросая гранаты через забор. Плотницкий все понял очень быстро и через несколько часов уехал в Россию.

Такие люди, как Садовый — идеальные исполнители, которые действуют не задумываясь, фактически является безотказной и надежной опорой установленного в России авторитарного режима. Именно их усилиями на оккупированных территориях Востока Украины внедрен строгий полицейский режим. Полиция, спецназовцы, «МГБ», оккупационная администрация контролируют все сферы хилой жизнедеятельности «республик».

Напомним, чистки проходили и в так называемой «ДНР». Там были уничтожены такие одиозные фигуры, как боевики Моторола и Гиви. А 31 августа 2018 года главарь «ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также погиб один из боевиков-телохранителей. «Власти» «ДНР» списали все на украинское СБУ, но поведение Захарченко вызывало много вопросов у его российских кураторов. Вместо неуправляемого главаря Кремль поставил во главе «ДНР» подконтрольного и менее токсичного Дениса Пушилина.

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