«Шеф, все пропало!»: какие знаки зодиака чаще других поддаются панике

Стиль жизни

Каждый из нас по-своему реагирует на опасность: кто-то стойко переносит все неприятности и остается спокойным даже в самых непростых ситуациях, а кто-то отличается мнительностью и паникует при первом же непонятном случае. О том, какие знаки чаще других подвержены панике, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова. Ранее она назвала знаки зодиака, представители которых отличаются высокомерием.

— Самыми мнительными и склонными к панике в зодиакальном круге, несмотря на свою репутацию стабильных и уравновешенных людей, являются Тельцы, — сказала Людмила. — Они настолько дорожат спокойствием своей жизни, так хотят, чтобы ничто их не потревожило, что страдают из-за любой мелочи, которая может нарушить размеренное существование. В таких случаях представители знака демонстрируют редкостную мнительность, накручивая себя все больше и больше, пока их переживания не перерастут в настоящую панику. В таком состоянии они становятся совершенно недееспособными, поэтому чаще всего проигрывают в условном состязании с теми, кто в аналогичной ситуации может взять себя в руки и принять решение в здравом уме и твердой памяти.

Ужас у Тельцов вызывает и необходимость торопиться — быстро что-то делать или решать. Вместо того чтобы сосредоточиться на этом действии или мыслях, они теряются, мечутся туда-сюда, неудивительно, что ничего толкового в голову не приходит, да и предпринять они ничего не могут. Представителям знака следовало бы успокоиться, и тогда их способности думать и действовать пришли бы в норму, но как раз это выше их сил.

— Кто уступает Тельцам по степени мнительности?

— Пожалуй, их соседи по зодиакальному кругу — Овны. Слабое место представителей этого знака — стремление держать все под контролем. Стоит им упустить «вожжи», позволяющие управлять ситуацией, как они начинают чувствовать себя слабыми, беспомощными и беззащитными. Им кажется, что жизнь подобна бурной реке, которая бьет их о скалы, как щепку. С таким положением дел представители знака не хотят — и не станут — мириться, но поскольку и сделать они ничего не могут, то остается одно: впасть в истерику, от которой будут стонать все, кто их окружает. Ну, а поскольку Овен — знак огненный, а стало быть, темпераментный, выглядеть их поведение может поистине феерически: его представители могут рыдать, скандалить, хлопать дверьми и бить посуду. Причем успокоить их при этом невозможно: чем больше вы будете утешать, приводя разумные доводы, тем больше они станут страдать — зачастую, на публику. В такие моменты важно держаться от Овнов подальше — как говорится, здоровее будете.

— Кого можно определить на третье место в рейтинге?

— Знак Рака, представители которого в жизни руководствуются собственным — или чужим — негативным опытом. Каждый раз, когда им кажется, что ситуация напоминает что-то неприятное, уже имевшее место в прошлом, они, думая, что негативные последствия могут повториться, начинают паниковать. Например, закупать муку, соль, спички и мыло, потому что бабушка в любом непонятном случае поступала именно так. О том, что в бабушкины времена обстоятельства в стране и мире были совсем другими, они, как правило, не думают. Впрочем, в такие моменты они предпочитают не соображать вообще — сопряженный с паникой страх начисто отключает у них способность мыслить.

— Говорят, панике очень подвластны представители знака Девы.

— Так и есть. Представителей этого знака в состояние паники может вогнать даже беспорядок. Они — редкостные аккуратисты, которые живут по принципу «береги порядок и порядок сбережет тебя». Все вещи у них разложены по полочкам, поэтому они всегда знают, что и где находится, и никогда не тратят время на поиски нужной им вещи. Дом у Дев всегда сияет чистотой, на поверхностях нет ни пылинки. Но именно страсть к порядку одновременно является сильным и слабым местом Дев. Если по какой-то причине они сталкиваются с хаосом — например, в их шкафу вещи разбросаны и перепутаны местами, это повергает их в настоящую панику — они приходят в ужас, мечутся и не знают, что делать. В такие моменты представителям знака кажется, что земля уходит у них из-под ног, а сами они теряют жизненную опору. Кстати, Дев расстраивает беспорядок не только в хозяйстве, но и в мире вообще — они крайне негативно относятся к смене власти и революционным пертурбациям, поскольку это нарушает установленный в их жизни порядок.

Боятся Девы и общественного мнения — особенно сильно их пугают обвинения некомпетентности. Услышав, что они в чем-то не разбираются, представители знака впадают в панику и истерику и кидаются пополнять свои знания в библиотеках и интернете. И только почувствовав себя во всеоружии, снова выходят в люди: теперь они знают, как отвечать недоброжелателям.

— На последнем месте в топ-5 рейтинге паникеров находится…

— …знак Рыб. К сожалению, представители знака должны признать, что они слегка трусоваты. Пока все идет нормально, они выглядят спокойными и уверенными в себе, но стоит ситуации накалиться, как они тут же нырнут поглубже, и достать их оттуда будет совсем непросто. Если Рыбам не удастся вовремя удрать и спрятаться под толщей воды, они могут впасть в истерику и испортить нервы всем, кто их окружает.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Людмила Булгакова рассказала, представителям каких знаков зодиака нельзя доверять свои тайны, а также о том, кто совершенно не умеет любить.

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