Украина

Въезд в Киев закрывать пока не будут: сделано важное уточнение

Киев не будет физически ограничивать въезд транспорта в город в период карантина. Минимизировать число въезжающих планируется другими методами. Об этом рассказал первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Так, власти Киева надеются, что после закрытия с 17 марта торговых центров (кроме продуктовых магазинов и аптек), кафе и ресторанов (кроме того сегмента, что работает на доставку еды) и прекращения работы городских ярмарок поток на въезд в город сам собой иссякнет.

«Никто на сегодня решения о закрытии города не принимал. Мы говорим о закрытии заведений-„магнитов“, притягивавших жителей пригорода. Перемещение между Киевом и областью минимализируется», — обещает Поворозник.

Еще один способ снизить объем пассажирских перевозок между Киевом и пригородом лежит в поле ответственности санитарной службы. «Будем ограничивать работу транспорта, не проходящего санитарную обработку», — пообещал первый зампредседателя КГГА.

Напомним, карантинные меры в Киеве введены «до особого распоряжения». Ограничить работу компаний город решил, чтобы максимально сдержать вспышку коронавируса COVID-19. Эффективность принятых мер и необходимость в продлении карантина будет обсуждаться в конце марта.

Фото Серея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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