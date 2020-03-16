26.51 / 27.39 29.36 / 30.47
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Въезд в Киев закрывать пока не будут: сделано важное уточнение

15:19 16 марта 2020 105
маршрутка
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Киев не будет физически ограничивать въезд транспорта в город в период карантина. Минимизировать число въезжающих планируется другими методами. Об этом рассказал первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Так, власти Киева надеются, что после закрытия с 17 марта торговых центров (кроме продуктовых магазинов и аптек), кафе и ресторанов (кроме того сегмента, что работает на доставку еды) и прекращения работы городских ярмарок поток на въезд в город сам собой иссякнет.

«Никто на сегодня решения о закрытии города не принимал. Мы говорим о закрытии заведений-„магнитов“, притягивавших жителей пригорода. Перемещение между Киевом и областью минимализируется», — обещает Поворозник.

Еще один способ снизить объем пассажирских перевозок между Киевом и пригородом лежит в поле ответственности санитарной службы. «Будем ограничивать работу транспорта, не проходящего санитарную обработку», — пообещал первый зампредседателя КГГА.

Напомним, карантинные меры в Киеве введены «до особого распоряжения». Ограничить работу компаний город решил, чтобы максимально сдержать вспышку коронавируса COVID-19. Эффективность принятых мер и необходимость в продлении карантина будет обсуждаться в конце марта.

Фото Серея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рулон туалетной бумаги

Британка запаслась туалетной бумагой, но дети подготовили ей сюрприз (фото)

Пенсия

Как будут выплачивать пенсии и субсидии в условиях карантина

блондинка напала на охранника в Одессе

В центре Одессы блондинка напала на охранника торгового центра (видео)

Пандемия

В Польше нашли двух украинцев с коронавирусом: один из них недавно приехал из Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер