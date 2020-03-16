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Мир

Конституционный суд России развязал руки Путину: обнуление президентских сроков признано законным

16:02 16 марта 2020 144
Владимир Путин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 16 марта, в РФ Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию страны и процедуру их принятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее в Госдуме РФ инициировали внесение нескольких поправок в Коституцию страны. Так, депутат от пропутинской партии «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова выступила за обнуление президентских сроков.

По ее словам, после вступления поправки в силу, президент Путин, получит право снова избираться на пост главы государства. Депутаты также внесли поправку о проведении досрочных выборов Госдумы РФ в 2020 году.

Также Конституционный суд РФ решил, что в норме о запрете призывов к отчуждению территорий есть ограничение свободы слова, но это допустимо в конституционных целях .

Сообщалось, что речь идет о комплекте поправок — часть из них неминуемо приведет к изменению политического устройства России.

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