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Конституционный суд России развязал руки Путину: обнуление президентских сроков признано законным
В понедельник, 16 марта, в РФ Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию страны и процедуру их принятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее в Госдуме РФ инициировали внесение нескольких поправок в Коституцию страны. Так, депутат от пропутинской партии «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова выступила за обнуление президентских сроков.
По ее словам, после вступления поправки в силу, президент Путин, получит право снова избираться на пост главы государства. Депутаты также внесли поправку о проведении досрочных выборов Госдумы РФ в 2020 году.
Также Конституционный суд РФ решил, что в норме о запрете призывов к отчуждению территорий есть ограничение свободы слова, но это допустимо в конституционных целях .
Сообщалось, что речь идет о комплекте поправок — часть из них неминуемо приведет к изменению политического устройства России.
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