Почтовые оправления из Украины могут опаздывать из-за отмены авиасообщения, — "Укрпочта"

Украина

Несмотря на введенные в Украине карантинные меры, почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме. А вот письма, посылки и бандероли могут прибыть адресату с опозданием — из-за отмены регулярных авиарейсов.

«Укрпочта» уточнила, что с 16 марта почтовые отправления будут перевозиться автотранспортом и пересылаться грузовыми самолетами. Ожидается, что такая вынужденная мера увеличит сроки доставки. Тем не менее прием международных писем и посылок ограничивать не будут.

Напомним, ранее руководство почтового ведомства пообещало, что карантин не повлияет на выплату пенсий в отделениях. Деньги пенсионерам будут выдаваться в те же дни, что и обычно. Чтобы избежать скопления людей, в залах решено разметить площадь желтыми линиями, напоминающими посетителям о необходимой дистанции.

Фото Укрпошта/Facebook



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