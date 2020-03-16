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В Харькове решили не закрывать на карантин кафе и рестораны
В Харькове прекратят работать ночные клубы, дискотеки и рынок «Барабашово», но пока не будут закрывать бары, кафе и рестораны. В этом городе бесплатная раздача масок привела к драке. Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус онлайн».
Решение по введению ограничений принято на заседании комиссии горсовета Харькова по чрезвычайным ситуациям. Первый замглавы городского совета Терехов уточнил, что в будущем решение могут пересмотреть. Также из бюджета выделят 20 миллионов гривен на аппараты для искусственной вентиляции легких и дезинфицирующих средств.
Заседание открыл Кернес, на котором была маска. Остальные участники заседания были без масок.
Ранее сообщалось, что в Киеве пока не будут физически ограничивать въезд транспорта вол время город в период карантина. Но число въезжающих ограничат другими методами.
Фото Серея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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