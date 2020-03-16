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В Харькове пенсионеры устроили давку за бесплатными масками: видео шокировало сеть
В Харькове, где городской голова Геннадий Кернес ранее отказывался закрывать школы на карантин в связи с коронавирусом, устроили раздачу бесплатных медицинских масок, за которыми выстроилась огромная очередь. В том числе, в очереди стояли и пожилые люди, входящие в группу риска.
Соответствующее видео опубликовали на страничке «Харьков 1654» в социальных сетях. На кадрах видео огромный «хвост» очереди, в которой собралось очень много харьковчан. Хотя медики и предупреждают людей, чтобы те старались на улице держать дистанцию, на видео видно, как плотно стоящие друг к другу люди тянутся за бесплатными масками.
Под этим постом интернет-пользователи оставили массу комментариев, обращая внимание на то, что «подхватить» инфекцию в такой очереди — проще простого.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области несмотря на опасность распространения коронавируса состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду.
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