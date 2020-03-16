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Украина

Верховный суд поставил точку в деле бывшего «торнадовца», расстрелявшего полицейских в Днепре

17:09 16 марта 2020 73
Александр Пугачев
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 16 марта, Верховный суд Украины оставил в силе наказание в виде пожизненного лишения свободы Александру Пугачеву, который был осужден за умышленное убийство двух полицейских в Днепре.

Как сообщает УНН, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационные жалобы защитника и осужденного. Ранее апелляционную жалобу Александра Пугачева не удовлетворил также Днепровский апелляционный суд.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказанием пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, а также постановил взыскать в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн за моральный ущерб.

Обвиняемый подал апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что жертвами Александра Пугачева стали полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко.

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