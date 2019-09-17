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Расстрел патрульных в Днепре: Апелляционный суд принял решение по апелляции Пугачева

Днепропетровский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Александра Пугачева, осужденного за убийство двоих инспекторов патрульной полиции в сентябре 2016 года, на вынесенный ему приговор.

Также подтверждено решение суда первой инстанции о взыскании с Пугачева моральной компенсации в сумме 3 млн гривен.

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В начале апреля суде постановил признать Александра Пугачева виновным в незаконном обращении с оружием, присвоении огнестрельного оружия, убийстве, покушении на убийство и в посягательстве на жизнь правоохранителей.

25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили авто, проехавшее на запрещающий сигнал светофора. Его водитель — бывщий боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев — открыл огонь по полицейским. В результате патрульный Артем Кутушев скончался на месте, а его коллега Ольга Макаренко умерла уже в больнице. Суд приговорил Пугачева к высшей мере наказания — пожизненному заключению.

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