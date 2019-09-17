24.63 / 24.87 27.05 / 27.45
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Расстрел патрульных в Днепре: Апелляционный суд принял решение по апелляции Пугачева

15:28 17 сентября 2019 84
Подсудимый Пугачев
Инф. «ФАКТОВ»

Днепропетровский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Александра Пугачева, осужденного за убийство двоих инспекторов патрульной полиции в сентябре 2016 года, на вынесенный ему приговор.

Также подтверждено решение суда первой инстанции о взыскании с Пугачева моральной компенсации в сумме 3 млн гривен.

Читайте также: Убийство полицейских. Хроника задержания преступника (фото, видео)

В начале апреля суде постановил признать Александра Пугачева виновным в незаконном обращении с оружием, присвоении огнестрельного оружия, убийстве, покушении на убийство и в посягательстве на жизнь правоохранителей.

25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили авто, проехавшее на запрещающий сигнал светофора. Его водитель — бывщий боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев — открыл огонь по полицейским. В результате патрульный Артем Кутушев скончался на месте, а его коллега Ольга Макаренко умерла уже в больнице. Суд приговорил Пугачева к высшей мере наказания — пожизненному заключению.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер