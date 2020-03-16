Екатерина Кухар и Александр Стоянов прервали медовый месяц в Таиланде из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Известным артистам балета Екатерине Кухар и Александру Стоянову не долго пришлось наслаждаться романтичным отдыхом в Таиланде. Их спокойствие нарушил коронавирус и заставил срочно возвращаться в Украину.

«Судорожно с туроператором пытаемся поменять билеты и срочно вернуться в Украину. Но пока будет продолжать вас радовать красивыми видами и думать о позитивном. Мне никогда ничего в жизни не давалось легко и мой #honeymoon, спустя 10 лет, тому доказательство… Не буду считать дни, которые нам пришлось оставить непережитыми в Таиланде и не буду о них жалеть, сейчас самое главное — это вернуться домой…», — написала Екатерина на своей странице в Instagram.

Она сожалеет, что им пришлось покинуть место, которое пришлось по душе.

«Даже то, что я слышала о райских местах для медового месяца, мое воображение просто не могло воспроизвести нечто подобное. Настолько оно прекрасно для меня… и для нас… Мы с Сашей очень ждали этот отпуск и заранее планировали, если будет возможность, обязательно вернемся» — говорит Кухар.

Александр рассказал, что в отпуск они впервые отправились без детей.

«Ситуация на этих островах — безопасная, случаев заражения коронавирусом не было, впрочем, нам предлагали дезинфицировать руки через каждые 5 метров. Мы ходили в масках, хотя возле нас были только члены нашей группы, мы избегали больших скоплений людей, а наша группа состояла всего из 8 человек — сейчас как никогда безопасность каждого в их руках. Несмотря на ситуацию, мы успели насладиться Андаманским морем, тайской райской едой, отдыхом на острове Краби и Пи Пи, побывать в пещере Тигра, покормить слонов. Меня даже успела ограбить обезьянка», — рассказал Стоянов.

На момент публикации артисты балета были на пути домой, ждали пересадку на рейс в Украину.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая находится на самоизоляции дома, рассказала о своей поездке в Италию.

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