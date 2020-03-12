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Коронавирус не страшен: Екатерина Кухар с мужем улетели в отпуск (фото)
Известная балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов улетели в отпуск после того, как в Украине объявили карантин из-за коронавируса. Звезды поделились кадрами из аэропорта и самолета.
Оправлялись танцоры из почти пустого аэропорта, чему были даже рады. В самолете сидели без масок. По словам Екатерины, им просто не удалось найти маски в аптеках.
А вот встречали Екатерину и Александра в Катаре с шиком — везли в отдельном автобусе. «Тотальная паника», — отметила балерина, добавив, что чувствует себя, как в фильме «Один дома».
Отметим, что Катар уже ограничил въезд для граждан Китая, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Бангладеша, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии, Таиланда.
Напомним, что Украина также закрывает границы из-за коронавируса.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...