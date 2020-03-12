Шоу-бизнес

Коронавирус не страшен: Екатерина Кухар с мужем улетели в отпуск (фото)

Известная балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов улетели в отпуск после того, как в Украине объявили карантин из-за коронавируса. Звезды поделились кадрами из аэропорта и самолета.

Оправлялись танцоры из почти пустого аэропорта, чему были даже рады. В самолете сидели без масок. По словам Екатерины, им просто не удалось найти маски в аптеках.

А вот встречали Екатерину и Александра в Катаре с шиком — везли в отдельном автобусе. «Тотальная паника», — отметила балерина, добавив, что чувствует себя, как в фильме «Один дома».

Отметим, что Катар уже ограничил въезд для граждан Китая, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Бангладеша, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии, Таиланда.

Напомним, что Украина также закрывает границы из-за коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter