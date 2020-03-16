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Украина

Безопасных стран сейчас нет: Кулеба призвал не верить туроператорам

18:28 16 марта 2020 51
Дмитрий Кулеба
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал украинцев не ездить в туристические поездки и отказаться от поездок за границу в связи пандемией коронавируса. Ранее Украина ввела ограничения при пересечении КПВВ.

Как. сообщает УНИАН, Кулеба призывает не верить заявлениями туроператоров о том, что коронавирус не распространяется в теплых странах.

«И каждый день я получаю сообщения о том, что очередные чартеры туристических кампаний отбывают, вывозят наших граждан в Египет, обещая, что все будет прекрасно, что там отличный сухой климат, высокая температура, при которой коронавирус не размножается, и весь этот бред. Люди, вам грубо врут для того, чтобы на вас зарабатывать и губить ваше здоровье», — сказал Кулеба на брифинге, посвященному плану действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

Министр призывал украинцев отказаться от путешествий за границу.

Ранее сообщалось, что на Буковине будут судить распространителя фейков о коронавирусе.

Фото: atr.ua

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