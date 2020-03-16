- 18:28 Безопасных стран сейчас нет: Кулеба призвал не верить туроператорам
- 18:19 ЕС на месяц закрывает въезд в Шенгенскую зону
- 18:19 Владелец Louis Vuitton и Christian Dior начнет выпускать бесплатный гель-антисептик
- 18:16 Зинченко на карантине «пострадал» из-за наглых собак: забавное видео
- 17:52 На карантин закрывают всю Одесскую область, исключение – «7-й километр»
- 17:44 Екатерина Кухар и Александр Стоянов прервали медовый месяц в Таиланде из-за коронавируса
- 17:44 Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах
- 17:39 Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса и экстренно собирает СНБО
- 17:37 Названа самая дорогая футбольная команда в Европе
- 17:34 Ужгород и Черкассы вводят тотальный карантин, в Черновцах в продмаги будут пускать по очереди
- 17:14 Дело Гандзюк: Болгария выдала Левина Украине
- 17:09 Верховный суд поставил точку в деле бывшего «торнадовца», расстрелявшего полицейских в Днепре
Безопасных стран сейчас нет: Кулеба призвал не верить туроператорам
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал украинцев не ездить в туристические поездки и отказаться от поездок за границу в связи пандемией коронавируса. Ранее Украина ввела ограничения при пересечении КПВВ.
Как. сообщает УНИАН, Кулеба призывает не верить заявлениями туроператоров о том, что коронавирус не распространяется в теплых странах.
«И каждый день я получаю сообщения о том, что очередные чартеры туристических кампаний отбывают, вывозят наших граждан в Египет, обещая, что все будет прекрасно, что там отличный сухой климат, высокая температура, при которой коронавирус не размножается, и весь этот бред. Люди, вам грубо врут для того, чтобы на вас зарабатывать и губить ваше здоровье», — сказал Кулеба на брифинге, посвященному плану действий МИД в связи с пандемией коронавируса.
Министр призывал украинцев отказаться от путешествий за границу.
Ранее сообщалось, что на Буковине будут судить распространителя фейков о коронавирусе.
Фото: atr.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...