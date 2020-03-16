На Буковине к суду привлекут мужчину, распространявшего фейки о коронавирусе

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В Черновицкой области, где 16 марта подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом, наказали местного жителя, который в социальных сетях распространял недостоверную информацию о жертвах COVID-19.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на 38-летнего жителя области составили админпротокол. «Мужчина разместил в сети интернет информацию о ситуации по заболеваемости COVID-19, которая не соответствует действительности. Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения», — заявили в министерстве.
Напомним, что за распространение ложных слухов (статья 173−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях), которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, могут наказать штрафом от 170 до 255 гривен или исправительными работами на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Тем временем, по информации ТСН, в МВД предлагают ввести уголовную ответственность за несоблюдение правил карантина — людей, которые уклоняются от лечения, зная о своей особо опасной инфекционной болезни, и навредят другим, хотят наказывать штрафом или даже заключением. Так, штраф может составлять от 34 тыс. грн до 119 тыс. грн. Ограничение и лишение свободы — до трех лет. А тех, кто самовольно покинет место обсервации, может ждать штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети разоблачили фейк о вертолетах, которые якобы должны разбрызгивать дезинфицирующую жидкость для предотвращения распрострарения коронавируса.
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