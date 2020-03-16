Карантин в Одессе: браки и алкоголь – под запретом

Украина

В Одесском регионе отменили регистрацию браков и подумывают об ограничении продаж алкоголя. Как сообщили в региональном главке юстиции, связано это с карантинными мероприятиями по противодействию мировой пандемии коронавируса.

Так, отделы РАГСов уже прекратили прием заявлений для регистрации новых семей.

«Регистрируются браки только тех, кто подал заявления до 13 марта. Кроме того, отменены торжественные церемонии. Последние прошли сегодня, 16 марта, в муниципальном Дворце бракосочетаний», — сказали в главке.

При этом органы РАГС продолжают выдавать свидетельства о рождении и смерти, архивные документы о регистрации актов гражданского состояния. Не коснутся ограничения и бракоразводных процессов: при взаимном согласии супругов и при условии, что у них нет детей, регистрацию осуществляют органы юстиции.

Ограничительные меры могут коснуться и продажи алкоголя. Сегодня, 16 марта, на заседании муниципальной комиссии по ТЭБ и ЧС, которое состоялось в мэрии Одессы, начальник региональной патрульной полиции Александр Гостищев предложил ограничить продажу алкоголя в магазинах города на время карантина.

«Мы ограничиваем работу организаций, в том числе и развлекательных, людей отправляют домой. Ну, а там из-за алкоголя становится больше конфликтов. Поэтому надо подумать об ограничении продажи алкоголя. Это не имеет отношение к коронавирусу, но имеет к общественной безопасности», — сказал Гостищев.

Решение по данному вопросу пока не принято — городские власти не обладают полномочиями в приказном порядке прекратить торговлю алкогольными напитками. Во всяком случае, до тех пор, пока не введено чрезвычайное положение.

Муниципалитет, в свою очередь, настаивает на том, что все работает в штатном режиме, включая общественный транспорт: принято решение не сокращать количество единиц подвижного состава на маршрутах, чтобы «не повышать плотность скопления пассажиров». Однако все маршрутные такси, трамваи и троллейбусы должны проходить дезинфекцию на конечных остановках после каждого рейса, и выходить на следующий только после ее окончания.

Напомним, что в Одессе с 16 марта закрываются все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек. Также на время карантина приняты аналогичные меры в других городах Украины.

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