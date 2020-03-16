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В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
В Черновцах в областной больнице скончалась женщина, у которой подозревали коронавирус. Пациентке 15 марта были сделаны анализы на COVID-19, но их результатов женщина не дождалась.
Как сообщила Черновицкая облгосадминистрация, у пациентки были симптомы не только респираторного заболевания. У заболевшей развилась еще и неврологическая патология, которая и стала причиной смерти. Женщина скончалась около 19.00 16 марта.
Напомним, в Черновицкой области были подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. Все они остаются активными — пациенты продолжают курс лечения, а у одного из заболевших наблюдается устойчивое улучшение. Случай заражения в Житомирской области закончился летально — 71-летняя пациентка скончалась 13 марта.
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