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Здоровье и медицина

В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

21:43 16 марта 2020 896
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Черновцах в областной больнице скончалась женщина, у которой подозревали коронавирус. Пациентке 15 марта были сделаны анализы на COVID-19, но их результатов женщина не дождалась.

Как сообщила Черновицкая облгосадминистрация, у пациентки были симптомы не только респираторного заболевания. У заболевшей развилась еще и неврологическая патология, которая и стала причиной смерти. Женщина скончалась около 19.00 16 марта.

Напомним, в Черновицкой области были подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. Все они остаются активными — пациенты продолжают курс лечения, а у одного из заболевших наблюдается устойчивое улучшение. Случай заражения в Житомирской области закончился летально — 71-летняя пациентка скончалась 13 марта.

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